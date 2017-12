Ehrenamtliche Arbeit

#Wiener Tafel

Im Jahr 2016 hat die Wiener Tafel 508.242 Kilogramm Lebensmittel gerettet und damit 19.000 Armutsbetroffene in 117 Sozialeinrichtungen versorgt. 377 freiwillige Helfer leisteten 21.362 ehrenamtliche Stunden ab. Trotzdem ist der Bedarf an Essen und Hygieneprodukten in den Sozialorganisationen noch lange nicht gedeckt und gleichzeitig landet nach wie vor eine zu große Menge an genießbaren Lebensmitteln im Müll. Wer sich für diese wichtige Organisation engagieren will, hat viele verschiedene Möglichkeiten: Sei es Warensammlung am Naschmarkt, Dienste als Fahrer, Spenden sammeln auf Konzerten oder Infostand-Betreuung bei Veranstaltungen. Hier ist sicherlich für jeden eine passende Tätigkeit dabei.