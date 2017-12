"A Ghost Story": Affleck als Bettlakengeist

Schreckgespenst ist diese Erscheinung von höchst trauriger Gestalt keines. Vielmehr scheint David Lowerys monoton-schwermütiges Regieexperiment eine abstrakte Meditation über Vergänglichkeit - die des Lebens und der Liebe - zu sein und erinnert so in ihrer mystischen Überhöhung von Trauer und Verlust an die filmischen Spintisierereien eines Terrence Malick.