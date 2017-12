Vogel ist gelandet: Foda-Nachfolger steht fest!

Der ehemalige Basel-Coach war der große Favorit auf der Kandidatenliste von Sturms Sportchef Günter Kreissl, der laut Krone-Informationen auch noch Nestor El Maestro und Roman Mählich in der letzten Auswahl gehabt hatte. Der Rotschopf, der den FC Basel 2012 in der Schweiz zum Double führte, übernimmt zwar erst ab 1. Jänner sein Amt, wird sich aber wohl das letzte Heimspiel am Samstag gegen St. Pölten im Stadion live anschauen.