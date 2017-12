Appetit auf Fashion Food?

Die Unkenrufe - von wegen "Mit Essen spielt man nicht" - waren groß, als Helge Kirchberger und Roland Trettl 2007 erstmals ihre "Fashion Food" präsentierten. Klar, bevor man vor der eigenen Haustür kehrt, und überlegt wie viel Lebensmittel man selbst sorglos wegwirft, bringt man lieber seinen Unmut über eine Tunika aus Oktopus, ein Wickelkleid aus Lachshaut, einen Umhang aus Schweinenetz oder Halsschmuck mit Blattgold verzierten Hühnerfüßen zum Ausdruck!

Mittlerweile ist die "Fashion Food", für die der Salzburger Fotograf und der Südtiroler Spitzenkoch Lebensmittel auf der blanken Haut von Models zu essbarer Haute Couture arrangierten, nicht nur in einem Bildband mit einem Vorwort von Mode-Ikone Vivienne Westwood verewigt, sondern auch bei Kunstsammlern heiß begehrt.

Sie wurde in den letzten Jahren im Museum für Kommunikation in Berlin, im NRW Forum Düsseldorf, in der Freiheitshalle Hof in Bayern oder in der Calpe Gallery in Rumänien ausgestellt. Jetzt wird sie in Salzburg im Leica Pop-up-Shop in der Pappas Boutique am Bürgerspitalplatz (ab 11.12.) sowie in Kirchbergers Studio im Nonntal angerichtet.

Den Appetit auf Russian Lardo, Polenta Radicchio Angel oder Pasta Frutti di Mare dürfte der Preis anregen. Auf die Ess-Couture gibt’s nämlich 50% Rabat!

"Die Fotos sind weit gereist, jetzt sollen sie ein fixes zu Hause finden", so Kirchberger, der gerade an seiner neuen Ausstellung über Sibirien arbeitet.

Auch Trettl ist viel beschäftigt. Neben seiner Rolle als Coach in "The Taste", wird er sich am 10. Dezember in "Kitchen Impossible" gemeinsam mit Christian Lohse gegen Tim Raue und Tim Mälzer in einer spannenden Küchenschlacht matchen. Außerdem tritt er ab Feber in "First Dates" auf VOX als Verkuppler auf. "Und eine Fortsetzung von ,Grill den Profi’ ist ebenfalls geplant."

Tina Laske, Kronen Zeitung