Neuer Taxi Standplatz

Die Vorgeschichte ist bekannt: Ursprünglich waren am Bahnhofsvorplatz nur 18 Stellplätze genehmigt, doch im Laufe der Zeit kamen immer mehr Taxis dazu, so dass Anrainer und benachbarte Geschäfte vor Probleme gestellt wurden, wie etwa versperrte Lieferzonen. Die ÖBB musste daher handeln und installierte eine Schranken-Anlage, die seither den Andrang regelt.

Nach Aufregung um Schrankenanlage dürfen in Zukunft

mehr Fahrer hinter dem Bahnhof stehen

Viele Fahrer fühlten sich dadurch aber benachteiligt, so dass die Stadt schon länger auf der Suche nach einem weiteren Standort in Bahnhofsnähe war - und der ist jetzt gefunden, wie Taxiinnungsobmann Erwin Leitner gegenüber der "Krone" verkündet: "In der gestrigen Sitzung mit Stadtrat Johann Padutsch, dem Magistrat, der ÖBB und mir konnten wir eine Lösung in dieser Debatte erzielen, die einen positiven Schritt für alle Taxiunternehmer, das Umfeld des Bahnhofs und die Fahrgäste bedeutet." Konkret kommen zu den bereits bestehenden vier Taxiständen in der Lastenstraße hinter dem Bahnhofsgebäude nun sieben neue dazu. Der Vorschlag selbst kam dabei vom Magistrat. Bislang stand diese Option nämlich nicht im Raum, weil von dort auch Fernbusse abgefahren sind. Diese werden aber seit Anfang des Monats zu einer neuen Haltestelle in Salzburg-Süd umgeleitet. In der Summe stehen somit in Zukunft insgesamt 29 Stellplätze direkt am Bahnhof zur Verfügung.

Anna Dobler, Kronen Zeitung