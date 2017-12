US-Teenager verging sich an "50 Kindern aufwärts"

Seine Mutter hatte den 18-Jährigen am vergangenen Samstag bei der Polizei abgeliefert, weil er ihr erzählt hatte, er habe zwei Jungen in einem Motel in der kalifornischen Ortschaft Riverside sexuell missbraucht. Joseph habe seinen eigenen Angaben zufolge Freundschaft mit den Brüdern im Alter von 4 und 8 Jahren, die mit ihren Eltern in dem Motel nächtigten, geschlossen. Die Eltern erlaubten ihren Söhnen dann, den Teenager in seinem Zimmer zu besuchen, wo er über seine Opfer herfiel. Mindestens einen der Jungen soll er zum Oralsex gezwungen haben.

"50 Kinder aufwärts"

Damit war das schockierende Geständnis des 18-Jährigen aber noch nicht zu Ende: In den letzten Jahren habe er seinen eigenen Worten zufolge nicht nur die zwei jungen Buben in dem Motel, sondern weitere "50 Kinder aufwärts" sexuell missbraucht. Seit er zehn Jahre alt sei, missbrauche er schon Kinder in verschiedenen Städten Kaliforniens, so Joseph gegenüber den Polizisten.