Täter schoss durch Scheibe auf Salzburger

Mord in Ungarn: Zwei Arbeitskollegen aus Salzburg saßen an einer Raststätte in ihrem Wagen, als plötzlich ein Killer auftauchte und mehrmals durch die Seitenscheibe feuerte. Während der eingebürgerte Österreicher Ertan M. (57) schwer verletzt überlebte, kam für seinen bulgarischen Freund jede Hilfe zu spät.