Tochter von Mafia-Boss wirbt mit Namen des Vaters

Er soll Anschläge auf hochrangige Politiker und Juristen in Auftrag gegeben haben, darunter jene auf die Mafia-Jäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahr 1992. Am 15. Jänner 1993 wurde er nach 24-jähriger Flucht gefasst und in Palermo zu mehrmals lebenslanger Haft verurteilt.

Für Mariangela Di Trapani, die vermutete Nachfolgerin Riinas - sie hätte laut Medienberichten nach dessen Tod den Clan neu zu organisieren sollen - klickten erst kürzlich die Handschellen.