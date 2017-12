Ein Bier zuviel: Fahrer stürzt mit Auto in Abgrund

In der chinesischen Stadt Jiangxi ist ein Autofahrer von einer Straßenüberführung gestürzt: Laut Polizei war der 45-Jährige auf dem Heimweg nach einem Restaurantbesuch. Einiges an Bier intus, überhöhte Geschwindigkeit und dem Handy am Ohr, hatte der Fahrer ein Riesenglück, dass er bei dieser Aktion nur leicht verletzt wurde.