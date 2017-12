Auch im Winter: Sommer-Gefühle in Wien

Den Winter und die Dunkelheit lassen wir nicht in unsere Herzen. Unsere vier Orte könnt ihr an einem Tag besuchen und euch einen "Day of Summer" gegen die Kälte holen oder stückchenweise genießen, für jeweils ein paar Sommerstunden.

#Haus des Meeres

Auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern tummeln sich im Haus des Meeres insgesamt über 10.000 Tiere. Hai, Rochen, Krokodile, verschiedene Äffchen, Schlangen und mehr. Neben dem zweistöckigen Haifischbecken gibt es ein Brandungsriff, in der sich unzählige bunte Fische zwischen Korallen tummeln. Dank des Halbtunnels fühlt man sich fast so, als würde man am Great Barrier Reef in Australien tauchen. Danach kann man sich noch ins warme Tropenhaus begeben, in dem sich über 500 Tiere tummeln ohne eingezäunt so sein. Tauchen und ein Spaziergang durch den Tropenwald - Sommerfeeling pur im 6. Bezirk.