Heiße Show in Wiener Club versüßt das Wochenende

Bei freiem Eintritt feiert ihr am 8. Dezember im Wiener Balkan-Club Village im zehnten Bezirk so richtig ab! Ab 22 Uhr öffnen sich die Pforten zum Party-Tempel, denn auch am Feiertag geht es in der Stadt ganz schön wild zu! Die Stimmung der Balkan-Szene ist stets fulminant und feierwütig!

#Rada Manojlovic

Die blonde Serbin wurde durch eine Castingshow bekannt, wo sie 2004 und 2007 teilnahm. Die Sängerin ist für ihren Folk-Pop beliebt und ihr erster Song Nikada Vise schaffte es, Hit des Jahres zu werden! Mittlerweile sind ihre Hits weit über den Balkan hinaus beliebt!