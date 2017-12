Wiener Friseursalon mit Fäkalien beschmiert

# Gemeine Racheaktion

"Als wir vergangenen Freitag in unser Geschäft kamen, hat es uns den Magen ausgehoben. Eine Mitbewerberin, die früher einen Bezug zum Salon hatte und unendlich eifersüchtig auf unseren Erfolg ist, den wir uns mit unseren vielen tollen Kunden (die alle hinter uns stehen) erarbeitet haben, gab diese menschenverachtende Sauerei in Auftrag. Wie tief kann jemand aus Neid und Eifersucht sinken?", fragt sich Danny. In einer Nacht und Nebel Aktion wurde der schicke Salon mit Fäkalien beschmiert, sodass man nicht einmal den Türknauf angreifen konnte, ohne sich fast zu übergeben. Nach drei Stunden des Putzens, konnten sie die Kunden begrüßen und trotz des Debakels mit der Arbeit loslegen.

"Die Polizei hat uns abgewiesen - nicht einmal Vandalismus können wir anzeigen", gibt sich Danny bestürzt.

"Wenn es sich um Beschmierungen handelt, die ohne größeren Aufwand zu entfernen oder abzuwaschen sind, liegt keine Sachbeschädigung vor", klärt die Pressesprecherin der Wiener Polizei Frau Steirer auf.