EU-Haftbefehl für Puigdemont zurückgezogen

Hoffnung auf "Wiederherstellung der Ordnung" nach Wahlen

In Katalonien finden am 21. Dezember Regionalwahlen statt, von denen sich die Zentralregierung in Madrid eine "Wiederherstellung der Normalität" in der Region erhofft. Puigdemont, Junqueras und ehemalige Minister treten als Kandidaten für die Wahl an. Die Wahlkampagnen wurden bereits gestartet. Der in Brüssel weilende Puigdemont sprach am Montagabend per Videoschaltung zu seien Anhängern in Katalonien.