Tag 8: Mautner's Geschenkboxen

Mautner‘s Specialitäten Geschenkboxen

Für die Mautner’s Essig und Senf Specialitäten kommen nur die besten Zutaten ins Glas. Die feinen Essige gibt es als Apfel Balsam, Weißwein Balsam und Zwetschken Balsam, die Bio-Senf Specialitäten sind in den Sorten Bärlauch, Orange und Feige erhältlich.

Bei City4U gibt es 3x die Mautner’s Specialitäten in der schwarz-goldenen Geschenkbox zu gewinnen.

ACHTUNG: City4U verlost drei Mautner‘s Specialitäten Geschenkboxen! Was ihr dafür tun müsst? Einfach unsere City4U- FacebookpageLIKEN und KOMMENTIERT bei unserem Foto (Facebook- Link folgt unten um 5.30 Uhr) von MAUTNER MARKHOF- auch per Mail könnt ihr mitspielen! Einfach an office@city4u.at mit dem Betreff "TAG 8" schreiben, was ihr gewinnen wollt!

Teilnahmeschluss ist der 8. Dezember 2017 um 24 Uhr!

ACHTUNG: DER GEWINNER MUSS DEN GEWINN BEI UNS IM HAUS DER KRONEN ZEITUNG ABHOLEN!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Viel Glück!