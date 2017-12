Chinas Internet: Zensiert, abgeschottet, überwacht

Jack Ma: Zwischen reglementiertem WWW und Fake News

So widersprüchlich wie seine Rolle als internationaler Internet-Star und parallel Diener seiner kommunistischen Herren äußerte sich Alibaba-Chef Jack Ma. Erst zieht er gegen "Fake News" ins Feld, plädiert für "unabhängigen, professionellen Journalismus", um dann im nächsten Satz für ein reglementiertes Internet zu werben. Ein Netz, das von gehorsamen Untertanen und Konsumenten genutzt wird. "Es ist der richtige Zeitpunkt, um eine saubere, eine positive Cyberwelt zu bauen." Es klingt fast wie eine Drohung, wenn Jack Ma sagt: "Alles was du in der Cyberwelt tust, hinterlässt eine Spur."

Was der Alibaba-Chef aber eben als Chance sieht, ist für andere eine große Gefahr. Keiner sammelt so viele Daten über seine Nutzer wie Chinas Tech-Giganten Alibaba und Tencent, keiner gibt sie auch so leicht an die Obrigkeit weiter, wie Kritiker warnen. Und in keinem anderen Land der Erde wird die Internetfreiheit so mit Füßen getreten wie in China. Drei Jahre in Folge hält das Reich der Mitte schon diesen unrühmlichen Spitzenplatz in der jährlichen Studie der amerikanischen Denkfabrik Freedom House, die sich weltweit für Demokratie einsetzt.