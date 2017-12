"Jede Tätigkeit hat einen digitalen Anteil"

Als "Investment-Punk" und Autor beschäftigt sich Hörhan mit der Welt der Digitalisierung. Er nimmt in unserer krone.tv-Serie nicht nur den aktuellen Arbeitsmarkt und die Zukunftsvisionen der heimischen Wirtschaft unter die Lupe, sondern diskutiert mit Brancheninsidern und Experten auch über (Aus-)Bildung, dringend benötigte Skills, Chancen und Risiken und den Einstieg Älterer in oft noch unbekannte digitale Welten.

"Alles können zu wollen funktioniert in der Praxis nicht"

Menschen, die sich mit digitalen Kommunikationstools und Medien auskennen, sind gefragt, so Personalleiterin Claudia Major. Auch Sie erwarte diese Fähigkeiten von Bewerbern. Welche Skills genau benötigt werden, hänge dabei vom Berufsbild ab: "Einen digitalen Anteil hat jede Tätigkeit, auch unsere Mitarbeiter in der Produktion stehen nicht nur den ganzen Tag an der Maschine, sondern stehen auch an der Steuerung, kontrollieren, ob die Maschine auch richtig arbeitet, müssen sich zurechtfinden, kommunizieren natürlich auch per E-Mail oder mit anderen elektronischen Medien. Es gibt in unserere Branche kaum einen Job, der sich da ganz außen vor halten kann - oder auch soll." Nicht jeder aber müsse alles können: "Alles können zu wollen (...) funktioniert in der Praxis meist nicht und ist auch nicht notwendig", so Major.