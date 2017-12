Hinteregger: "Als Junge viel Scheiß gebaut"

Hinteregger war im Sommer 2016 von Red Bull Salzburg zu Augsburg gewechselt und ist in der Innenverteidigung Stammspieler im Team von Trainer Manuel Baum. Der 25-Jährige äußerte sich auch über das geringe Zuschauerinteresse bei seinem Ex-Klub: "Als ich bei Red Bull Salzburg gespielt habe, da haben Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer in Leipzig) und Manager Ralf Rangnick aus Leipzig entschieden, wie es in Salzburg weitergeht. Da wundert es mich nicht, dass in Salzburg nur noch 4000 Zuschauer kommen."

Die Enttäuschung über die verpasste WM-Qualifikation ist beim Augsburg-Legionär noch zu spüren: "Es tut weh, dass wir nicht zur WM fahren. In gewissen Spielen war das Momentum nicht auf unserer Seite."