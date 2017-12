Herzinfarkt am Steuer: Lkw gegen Haus geprallt

"Lkw gegen Haus" - nach dieser Alarmierung sind Feuerwehr und Rettung am Montag gegen 8.20 Uhr nach Natternbach in Oberösterreich gerast: Ein 51-Jähriger aus Peuerbach hatte in voller Fahrt vermutlich einen Herzinfarkt erlitten. Das Kipperfahrzeug rollte daraufhin auf Schneefahrbahn gegen ein Gebäude. Dem Chauffeur war nicht mehr zu helfen.