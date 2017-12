Das ist Wiens neues Denkmal für Beethoven

Tatsächlich ist das Objekt gekommen, um zu bleiben. Die Skulptur wird mindestens bis 2020 in Wien zu sehen sein - in jenem Jahr wird der 250. Geburtstag Beethovens gefeiert. "Die Menschen in Bonn werden froh sein, dass sie die Statue losgeworden sind", so eine Wienerin.

Ähnliche Skulptur sorgte in Bonn für Kritik

In Bonn, der Geburtsstadt des Komponisten, wo vor zwei Jahren eine sehr ähnliche, von Lüpertz gestaltete Skulptur Beethovens enthüllt wurde, hatte diese für viel Kritik gesorgt. "Ich hoffe, dass die Wiener mehr Verständnis für die Skulptur haben als die Bonner", sagte der Künstler. Er selbst halte seine Arbeit für "gelungen und großartig".