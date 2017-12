Edelstein aus Sierra Leone bringt 6,5 Mio. Dollar

Von dem Erlös der New Yorker Auktion gehen 1,69 Millionen Dollar an die fünf Mitarbeiter, die den Sensationsfund im März machten - also für jeden 339.000 Dollar (umgerechnet knapp 286.000 Euro). Der Rest geht nach Angaben der Regierung in Freetown an die Finanzverwaltung sowie einen Fonds zur Entwicklung der Schürfregionen des Landes.

Verkaufspreis blieb unter den Erwartungen

Der erzielte Verkaufspreis für den Edelstein, der zu den zehn bis 15 größten jemals gefundenen Diamanten der Welt zählen dürfte, lag unter den Erwartungen der Regierung. Eine Auktion in Sierra Leone im April, bei der 7,1 Millionen Dollar geboten worden waren, hatte die Regierung wegen des ihrer Ansicht nach zu geringen Gebotes abgebrochen. "Vielleicht ist das der Preis der Transparenz", sagte der Diamanten-Fachmann Martin Rapaport zu dem vergleichsweise geringen Erlös.