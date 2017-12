Stahlstiftung: Auffangnetz wird Aktiv-Coach

Die von Bernd Dobesberger geleitete Stahlstiftung betreute in 30 Jahren bislang 8200 Menschen und unterstützte weitere 1600 in der Bildungskarenz. "Sie hilft nicht nur, wo Arbeitsplätze abgebaut werden, sondern auch, wo Anpassungen nötig sind", sagt Wolfgang Eder, Boss der Voestalpine, die 1987 die Weichen für die Stahlstiftung legte. "In ihr steckt der Voest-Geist - auch in schwierigen Zeiten werden die Mitarbeiter nicht alleine gelassen", so Betriebsratschef Hans-Karl Schaller. In der Stiftung werden Lehr-Ausbildungen und sogar Studien absolviert.