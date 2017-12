Seeschloss Orth soll mit Dach wetterfest werden

"Wir würden den Hof des Schlosses gerne überdachen, damit wir ihn 365 Tage im Jahr nutzen können", verrät Krapf. Ein genaues Konzept soll erst erarbeitet werden, rund 30.000 Euro will die Stadt für Ideen ausgeben. In Erwägung gezogen werden sowohl ein fixes, als auch ein abbaubares Dach. Durch den Denkmalschutz dürfte die Umsetzung aber nicht einfach werden.



Rund fünf Millionen Euro fließen in Infrastruktur

Insgesamt will Gmunden 2018 rund fünf Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. Dazu gehört neben der Planung für die Überdachung etwa der Bau der Spange Pinsdorf, eine Umfahrung, die die Stadt 300.000 Euro kostet. Trotz dieser Großinvestitionen sitzt das Geld nicht mehr so locker. "Kürzungen von Land und Bund setzen uns unter Zugzwang", sagt Finanzreferent Höpoltseder.



Ausgeglichener Voranschlag, aber Schuldenstand steigt

Zwar geht sich mit einem Budget von 44,7 Millionen Euro ein ausgeglichener Voranschlag aus, der Schuldenstand steigt durch den Ankauf des Parkhotel-Areals aber auf 29 Millionen Euro (Ende 2018) an.



Diverse Gebühren vor Erhöhung

Durch diverse Maßnahmen, die teils der Rechnungshof vorgeschlagen hat, will die Stadt mehr Geld einnehmen. Zum Beispiel werden Gebühren für Veranstaltungssäle oder die Kanalbenützung erhöht.

Simone Waldl, Kronen Zeitung