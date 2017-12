Lautsprecherin der Apotheker

"Alle selbstständigen und angestellten Apotheker werden von der Apothekerkammer vertreten", sagt Mursch-Edlmayr. 90 Prozent der angestellten Pharmazie-Spezialisten sind Frauen. "Ich bilde die Wirklichkeit ab", sagt jene Frau, die in die neue Aufgabe genauso viel Herzblut steckt wie in die Führung ihrer Apotheke. 2000 hat sie diese gegründet, sie beschäftigt 14 Mitarbeiter.



Zuerst gependelt

Dabei war ihr Plan, in die Wissenschaft und in die Forschung zu gehen. Zwölf Jahre lebte sie in Innsbruck - erst, als sie studierte, später, als sie an der Universität arbeitete. In Innsbruck kam auch ihr ältester Sohn auf die Welt. Drei Jahre lang pendelte Mursch-Edlmayr zwischen Tirol und Oberösterreich, wo ihr Mann damals schon beruflich verwurzelt war, ehe sie in der Heimat den Weg in die Selbstständigkeit einschlug.



"Schnell-Regenerierer"

Wie sie abschaltet? "Ich bin ein Schnell-Regenerierer, wechsle gut zwischen den Welten, nehme nur wenig Ärger mit, wenn es einen gibt", sagt sie. Oft braucht sie dann etwas Zeit für sich, um etwas Kraft zu tanken. "Me-Time ist da mein Codewort", verrät Mursch-Edlmayr, die beim "Krone"-Besuch eine Jeans-Jacke über dem weißen T-Shirt trägt. Anders als bei anderen Apotheken wird in Neuzeug auf den weißen Mantel als Dienstkleidung verzichtet. Das erhöht den Wohlfühlfaktor.



STECKBRIEF ULRIKE MURSCH-EDLMAYR

Am liebsten bin ich:

Zwischendurch kurz allein: meine Me-Time

Welche drei Dinge habe ich immer bei mir, wenn ich unterwegs bin?

Meine große Handtasche - da ist alles drin, was ich brauche.

Wenn ich einen Tag in meinem Leben wiederholen könnte, welcher wäre das?

Da kann ich mich nicht entscheiden.

Mein Ansporn:

Unabhängig sein, gesund bleiben und Pläne verwirklichen.

Der Rat, den ich meinem 18-jährigen Ich geben würde:

Nichts zu riskieren, ist viel zu riskant.

Wovor fürchte ich mich?

Mein Interesse am Rundherum zu verlieren.

Wen bewundere ich?

Meine Großmutter mütterlicherseits, sie hat mich grundlegend geprägt und gefördert.

Was macht mich wirklich glücklich?

Musik, Natur und Menschen, die ich mag.

Welche Eigenschaften schätze ich an anderen Menschen?

Ehrlichkeit, Geradlinigkeit.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung