Bankomat mit Gas in die Luft gejagt

Die Florianijünger waren zum Tatort im Industriegebiet gekommen, weil Zeugen Qualm überm Gebäude gesehen hatten - die Explosion hatte einen Schwelbrand im benachbarten Schuhgeschäft ausgelöst.

Mit Auto-Rammbock Tür geöffnet

Dort stand auch noch ein alter Ford Galaxy, den die Gauner zuvor in der Nähe gestohlen und als Rammbock benutzt hatten, durch die Tür des Schuhgeschäfts gefahren waren, um zum Bankomatraum zu gelangen.



Sprengung mit Gas

In den Geldautomaten bohrten sie ein Loch, ließen Gas einströmen, das sie zündeten. Da weder Alarm- noch Brandmeldeanlage vorhanden waren, blieb alles unbemerkt und die Verbrecher konnten die gesprengte Geldlade leeren. Als Sichtschutz hatten die Verbrecher einen Verkaufswagen, der am Parkplatz stand, herangekarrt.

Markus Schütz, Kronen Zeitung