Ischler ließ Bombenleger von Dortmund hochgehen

Daheim in Bad Ischl hat Rudolf Sch. einen eigenen BVB-Fanraum und besitzt Aktien des Fußballvereins. Auch sogenannte Put-Wertpapiere, die auf das Fallen eben dieser Aktien setzen - quasi als Absicherung. Als am 11. April 2017 die Sprengsätze beim BVB-Bus detonieren, Druckwelle und Schrapnelle den Bus treffen, ein Kicker und ein Polizist verletzt werden, stürzt die BVB-Aktie ab.



Ischler bemerkte Transaktion

Doch der Bad Ischler hat ja seine "Versicherung" und bemerkt beim Check seiner Wertpapiere, dass jemand kurz vorm Attentat 15.000 Stück solcher Papiere gekauft hatte. Aus dem Einsatz von 78.000 Euro hätten durch das Fallen der BVB-Aktie nach dem Attentat vor dem Heim gegen den AS Monaco fast vier Millionen Euro werden sollen.



Polizisten suchten Phantom

Die Aktien rutschten zwar nicht in den Keller, allerdings zählte der Ischler Börsenhändler eins und eins zusammen, während die Dortmunder Polizisten noch nach Dschihadisten oder Nazis suchten.



Ermittlungsansatz drehte sich

Ein Anruf bei der Sonderkommission brachte wenig, da diese eben einen Terrorakt und nicht einen "gewöhnlichen" Verbrecher suchten. Erst über den Anwalt des Sportvereins klappte es und die Ermittlungsrichtung drehte sich.

Gefasst nach eineinhalb Wochen

Eineinhalb Wochen später wurde der Deutschrusse Sergej W. (28) als Verdächtiger wegen Mordversuchs in 20 Fällen festgenommen. Er hatte von einem Hotel aus den Wertpapierhandel durchgezogen, über dessen Internetadresse war man ihm auf die Schliche gekommen.

Prozess vor Weihnachten

Er streitet alles ab, ihm wird ab 21. Dezember der Prozess gemacht, der über 18 Tage anberaumt ist. Ob dies ohne den Bad Ischler möglich gewesen wäre - diese Frage bleibt offen.

Markus Schütz, Christoph Gantner, Kronen Zeitung