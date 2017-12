Jobgarantie für Englands Teamchef Gareth Southgate

Der FA-Vorsitzende verwies außerdem darauf, dass Southgate einen Vierjahresvertrag habe. Mit Blick auf den kommenden Sommer gab er sich vorsichtig zuversichtlich. "Gareth betrachtet Russland ja nicht als Freifahrtschein", betonte Glenn, "er geht da raus, um zu gewinnen. Aber wir müssen auch realistisch bleiben."

England trifft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2018 auf Belgien, Tunesien und Panama. Bei der WM vor vier Jahren in Brasilien waren die Three Lions als Gruppenletzter mit nur einem Punkt schon nach der Gruppenphase ausgeschieden. Costa Rica und Uruguay setzten sich damals durch. Der vierfache Weltmeister Italien, der die Qualifikation für die WM in Russland verpasst hat, schied als Dritter ebenfalls aus.