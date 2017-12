Hier könnt ihr zu Weihnachten reservieren!

Wenn die Weihnachtszeit kommt, wird der Stresspegel automatisch gesteigert: Geschenke einkaufen, den Kühlschrank befüllen und überlegen, was man kochen könnte.. Geschmäcker sind aber verschieden und es gibt immer jemanden, für den man extra kochen muss! Doch was ist, wenn man einfach in ein Restaurant geht und sich jeder selbst sein Gericht aussuchen kann? City4U verrät euch, wo ihr jetzt noch reservieren könnt: