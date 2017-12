Zürich: Österreicher drohte mit Amoklauf - gefasst

In Zürich ist in der Vorwoche ein 36-jähriger Österreicher wegen der Drohung mit einem Amoklauf festgenommen worden. Die dortige Kantonspolizei war am Donnerstagnachmittag per WhatsApp auf einen Facebook-Eintrag des Touristen hingewiesen worden. Darin äußerte der Mann konkret, dass er in Zürich einen Amoklauf durchführen werde, hieß es am Montag in einer Aussendung.