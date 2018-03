SPIELERPASS Weihnachtsclub im Prater DOME

# Prater Dome trifft Inklusion

Die größte Partylocation Österreichs öffnet den Mainfloor für einen außergewöhnlich guten Zweck. Anlässlich der Spielerpass Weihnachtsfeier können Menschen mit diversen Beeinträchtigungen feiern und auf Augenhöhe mit prominenten Profi-Fußballern, Kabarettisten und Musikern das menschlichste Weihnachten der Stadt feiern.

# Nicht für sie feiern, mit ihnen feiern!

Ziel dieser außergewöhnlichen Weihnachtsfeier ist der Abbau von BErührungsängsten und die Stärkung des gesellschaftlichen Bewusstseins. Durch die aktive Einbindung aller Gäste in das abwechslungsreiche Rahmenprogramm werden beeinträchtigte Menschen aktiv in die Mitte der Gesellschaft geholt. Neben dem hochkarätigen Line-Up und der einzigartigen Stimmung wird die Vergabe der Weihnachtsgeschenke an alle beeinträchtigten Gäste ein Höhepunkt sein.

FREIER EINTRITT

► Meet & Greet mit Profi-SportlerInnen

► Tombola (u.a. handsigniertes Shirt von Zlatko Junuzovic)

► Außergewöhnliches Rahmenprogramm

► Dresscode: Gerne auch im Fußballtrikot



► GRATIS VERPFLEGUNG



○ ALKOHOLFREIE GETRÄNKE

○ SNACKS

○ OBST

○ PIZZA

Um Voranmeldung unter events@SPIELERPASS.at wird gebeten!