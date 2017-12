Tiere sagen Danke - "Minou"

Yasmin Brandt aus Linz, mit "Minou" rechts im Bild, war schon lange auf der Suche nach dem richtigen Zweithund, der sich mit ihrem "Gismo", bei Bianca Michl am Schoß, versteht - und so fügte sich alles zusammen. "Minou" wurde am 11. Jänner in der "Krone Tierecke" in Oberösterreich vorgestellt und im gleichen Monat durfte die Hündin schon in ihr neues Heim einziehen. Das Frauerl ist sich sicher: "Es war Schicksal, dass 'Minou' zu uns gekommen ist". Das dürfte auch die kleine Vierbeinerin so empfinden, ist sie doch überglücklich auf ihrem neuen Platz!

