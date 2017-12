Wiener Kinder schreiben ans Christkind

Das wohl bekannteste Postamt der Welt befindet sich in Steyr am Christkindlweg 6. Jedes Jahr kommen dort 10.000 Briefe mit den Weihnachtswünschen an das Christkind von den Kindern in Österreich an. Insgesamt werden werden rund 1,8 Mio. Sendungen über das Postamt Christkindl geleitet und mit dem begehrten Sonderstempel versehen. Jedes Kind erhält auch eine Antwort vom Christkind. Was die Kleinen sich so wünschen und das Engelchen antwortet so antwortet hat City4U erfahren.