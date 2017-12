Tiere sagen Danke - "Milow"

"Ich habe an diesem Tag die Zeitung just bei der 'Tierecke' aufgeschlagen und 'Milows' Bild gesehen. Es war einfach Schicksal. Ich habe sofort mein Herz an ihn verloren und ihn nach Hause geholt", so Frauerl Eva. "Unsere Hündin 'Kira' liebt ihn heiß und innig, er darf sogar aus ihrer Schüssel fressen." Dank täglicher Massagen ist auch "Milows" Gehbehinderung etwas besser geworden - einer glücklichen Zukunft steht nichts mehr im Wege.

Wir sagen DANKE für Ihre Spende!

Verein "Freunde der Tierecke", IBAN: AT 936 000 0000 9211 1811, BIC: OPSKATWW.

Erst Ihre Spende macht unsere Hilfe möglich. Es dankt Ihnen auch im Namen der geretteten Tiere herzlichst Ihre

Maggie Entenfellner