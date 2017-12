Tiere sagen Danke - "Luna"

Im Mai 2017 ist unserer Tierecke "Luna" gemeldet worden. Nach dem Tod ihres Frauerls verlor die Hündin Tag für Tag an Lebensfreude. Am 31. Mai haben wir sie in der "Krone Tierecke" vorgestellt - es sollte "Lunas" Glückstag werden! "Das liebe Gesicht von ihr hat mich sofort angesprochen", sagt Christine Edlinger. "Luna" begleitet ihr Herrli gerne ins Caféhaus, sie genießt jeden Urlaub und jede liebevolle Zuwendung ihrer Familie - drei Herzen, die wieder glücklich füreinander schlagen.

Wir sagen DANKE für Ihre Spende!

Verein "Freunde der Tierecke", IBAN: AT 936 000 0000 9211 1811, BIC: OPSKATWW.

Erst Ihre Spende macht unsere Hilfe möglich. Es dankt Ihnen auch im Namen der geretteten Tiere herzlichst Ihre

Maggie Entenfellner