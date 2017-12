Die "Krone" sucht Weihnachtsgeschichten

Der Heilige Abend ist für viele der besinnlichste Tag des Jahres. Und so viele Menschen es gibt, so unterschiedlich wird gefeiert. Wir möchten Ihre ganz persönliche Weihnachtsgeschichte erfahren, egal, ob fröhlich oder traurig, sie soll authentisch sein und das beschreiben, was Sie zu Weihnachten ausmacht.

Schreiben Sie uns bitte ein E-Mail samt Foto an die Adresse: weihnachten@kronenzeitung.at oder einen Brief an "Kronen Zeitung", Muthgasse 2, 1190 Wien mit dem Kennwort "Weihnachtsgeschichte". Unter allen Zusendungen wählen wir die schönsten und berührendsten Geschichten aus und veröffentlichen sie am 24. Dezember in Ihrer "Krone".

Kronen Zeitung