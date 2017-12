Betrunkener (19) baut Unfall - und ruft nach Mama

Da konnte ihm seine Mutter auch nicht mehr helfen: Ein 19-Jähriger krachte in der Nacht auf Sonntag in Wien in offensichtlich alkoholisiertem Zustand mit seinem Auto gegen je zwei am Straßenrand abgestellte Pkw und Mopeds. Anschließend beschimpfte er Polizisten und forderte, dass seine Mama kommt. Als ihm dieser Wunsch nicht erfüllt wurde, wurde der junge Mann auch noch handgreiflich.