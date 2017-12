Karten für "Disney In Concert" gewinnen!

Wer lässt sich nicht gerne fallen in die Welt von "Der König der Löwen", "Die Schöne und das Biest" oder "Arielle, die Meerjungfrau"? Die großen Disney-Klassiker regen seit jeher die Fantasie an und begeistern Märchen- und Geschichtenliebhaber quer über alle Generationen hinweg. Diese "Magic Moments" lassen sich zur vorweihnachtlichen Besinnlichkeit nun auch zweimal in Österreich erleben, wenn die "Disney In Concert"-Tour in Graz und Wien Halt macht.

Dort werden die großen Hits der bekanntesten Disney-Filme von Starsolisten wie Gil Ofarim, Cassandra Steen oder Willemijn Verkaik zum Besten gegeben und mit einem großen Hollywood-Sound-Orchester unter der Leitung von Heinz Walter Florin veredelt. Mehr als 70.000 Menschen tauchten bereits in die multimediale Darbietung ein, bei der immer wieder berühmte Filmausschnitte auf der Leinwand in das Konzert eingeflochten werden.

