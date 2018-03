Beautyflohmarkt in Wien

Es ist soweit! Der heißersehnte Beautyflohmarkt Wien, kurz #BFMW geht powered by Cosmeterie in die nächste Runde!



Wer kennt das nicht? In der Parfümerie grinst es einen an, es ist Liebe auf den ersten Blick doch Zuhause liegt das neue Produkt dann unbenutzt herum oder passt doch nicht wirklich zu einem.