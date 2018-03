# Advent im Aux Gazelles

In der Vorweihnachtszeit ist das Aux Gazelles jeden Sonntag geöffnet und bietet ein atmosphärisches Programm mit Oriental Sunday Brunch, Hammam und Weihnachtsbazaar. Zusätziche Highlights locken mit Stylistenflohmarkt, u.v.m. Wer also auf der Suche nach Entspannung, Genuß und Shopping ohne Stress ist - der begibt sich in die Rahlgasse, jeden Sonntag ab 11.00Uhr!

Sonntag, 26.11. bis 17.12.2017, von 11.00 bis 18.00Uhr

# Oriental Sunday Brunch, Hammam & Weihnachtsbazaar

Immer sonntags, nur im Advent Am 26. November & 03./10./17. Dezember Specials mit Großem Stylistenflohmarkt und RIFF RAFF mit Gastausstellern u.v.m. Jeweils von 11.00 bis 18.00Uhr Jetzt Advent Sonntags Package buchen:

# Hammam & Oriental Sunday Brunch

Hammam Programm "Die Pflege" mit Wassergüssen, Körperpeeling und Seifenwaschung und anschließend großer Oriental Sunday Brunch €75.- p.P.

Was: Advent im Aux Gazelles

Wann: Noch bis 17. Dezember 2017

Wo: Aux Gazelles - 6., Rahlgasse 5