TIERplus eröffnet Veterinärmedizinisches Zentrum

Große Eröffnungsfeier am 16. Dezember

Am Samstag, den 16. Dezember findet von 10 bis 17 Uhr die große Eröffnungsfeier für große und kleine Zwei- und Vierbeiner statt. Besucher dürfen einen Blick hinter die Kulissen einer modernen Tierarztpraxis werfen, es gibt auch Führungen durch die Ordinationsräumlichkeiten. Von 10 bis 14 Uhr wird für Kinder eine große Rätselrallye veranstaltet. Ab 15 Uhr wird der moderne Computertomograf vorgeführt, ab 16 Uhr können Tierhalter an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen (Mitbringen des eigenen Hundes ist erwünscht).

Tierklinik unterstützt "Krone Tierecke"

"Krone"-Tierexpertin Maggie Entenfellner freut sich zudem riesig über eine Kooperation mit TIERplus: "Uns wurde zugesagt, dass Behandlungen und Operationen von Tieren, die über unsere 'Tierecke' vermittelt werden, im Ausmaß von 2000 Euro übernommen werden. Damit ist Haltern in finanzieller Not und ihren Lieblingen geholfen - vielen Dank!"

Die TIERplus in Wien 22 finden Sie in der Hirschstettner Straße 13A, 1220 Wien.