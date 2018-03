Legends of our Generation in der Halle B Baden

Kommenden Donnerstag bekommt der "Tanzpalast Baden", die ehemals größte Diskothek Österreichs, endlich wieder ein Denkmal gesetzt! Genau zehn Jahre nach dem Closing findet in der Halle B in Baden, am Tag vor Maria Empfängnis, DAS Revival der Superlative statt! Neben einer sensationellen Lichtshow und vielen weiteren Specials wurden auch beim Line-Up keine Kosten und Mühen gescheut und absolute Stars von damals mit ins Boot geholt.

Line-Up

Groove Coverage ("Moonlight Shadow", "Poison", "God is a Girl")

Giorgio Prezioso ("Tell Me Why", "The Riddle" & "Voglio Vederti Danzare")

DJ MNS vs. E-Maxx ("Nostra Culpa”, "Sempre Sempre”& "Pump My Bass”)

Mastervoice LIPM (Donauinselfest, Love Parade, uvm…)

DJ Phibe (local DJ)

Es steht einem Abend voller Nostalgie und Treffen alter Freunde nichts mehr im Wege!

Tickets für dieses Spektakel gibt es ab 17€ auf www.oeticket.com

