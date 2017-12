Gattuso: „Messerstich wäre mir lieber gewesen“

"Ein Messerstich wäre mir lieber gewesen, als so ein Tor zu kassieren", sagte ein wütender Gattuso, der von 1999 bis 2012 selbst für Milan gespielt hatte. Der italienische Ex-Teamspieler hatte beim Traditionsklub, der im Sommer immerhin 230 Millionen Euro in neue Spieler investiert hatte, erst zu Wochenbeginn den glücklosen Vincenzo Montella abgelöst. "Ich hätte nie erwartet, dass ich so leiden muss. Wir haben einen langen Weg vor uns", so Gattuso nach seiner Auftakt-Blamage.

Europa League top - Liga flop

In der Europa League hat man zumindest die Gruppenphase schon überstanden. Mit elf Punkten steht man an der Tabellenspitze und ist von dort auch nicht mehr zu verdrängen. Die Mailänder waren gegen die Wiener Austria zweimal mit 5:1 siegreich.

In der Liga verlor verpasste man nun endgültig den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze. Milan ist mittlerweile drei Ligaspiele sieglos. Der Rückstand auf Spitzenreiter SSC Napoli beträgt 17 Punkte. Benevento, das mit 14 Niederlagen einen Negativrekord für den schlechtesten Saisonstart in den fünf großen europäischen Ligen aufstellte, freute sich nach dem Last-Minute-Kopfballtreffers ihres Torhüters über ihren ersten Punktgewinn im Oberhaus.