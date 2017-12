Brand in Stiegenhaus: Familie ins Spital gebracht

Möglicherweise handelte es sich um einen Kinderwagen, ein Einkaufswagerl oder einen Rollator. Da lediglich ein schwarzes Metallgestänge übrig blieb, ließ sich das bislang nicht verifizieren, so der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Gerald Schimpf. Eine Stunde lang stand die Berufsfeuerwehr im Einsatz und brachte zahlreiche Menschen aus insgesamt 15 Wohnungen in Sicherheit.

Leichte Rauchgasvergiftung

"Eine fünfköpfige Familie - ein Mann sowie eine Frau im Alter von 34 Jahren sowie ein zwölfjähriges Mädchen und zwei Buben im Alter von 13 und drei Jahren - wurde von uns zunächst notfallmedizinisch betreut und danach ins Krankenhaus eingeliefert", so die Sprecherin weiter. Der Familienvater musste per Drehleiter aus der verrauchten Wohnung gebracht werden, während die übrigen Mitglieder selbst flüchten konnten. Ihr Gesundheitszustand war nicht allzu besorgniserregend: "Sie alle haben leichte Rauchgasvergiftungen erlitten", so der Feuerwehrsprecher.

Die Ursache für das Feuer wird nun von Brandermittlern des Landeskriminalamtes untersucht.

Achtung vor brandgefährlichen Gegenständen in Stiegenhaus

Der Feuerwehrsprecher machte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass das Abstellen, Ablagern oder Aufhängen brandgefährlicher Gegenstände im Stiegenhaus bzw. auf Fluchtwegen laut Wiener Feuerwehrgesetz untersagt ist. Dazu gehören - in der Adventzeit aktuell - auch Weihnachtsdekorationen. "Reisig zum Beispiel brennt sehr schnell, wenn es trocken wird", sagte Schimpf.

Ungefährlich seien Materialien aus Porzellan und Metall. Zum gefährlichen Hindernis können im Fall eines Brandes auch Pflanzen oder Schuhregale werden, wenn Menschen durch das finstere - weil verrauchte oder nicht beleuchtete - Stiegenhaus den Weg ins Freie suchen müssen.

Fünfköpfige Familie starb bei Brand in Stiegenhaus

Wie gefährlich und todbringend ein Feuer im Stiegenhaus sein kann, zeigt etwa der tragische Fall einer Familie aus Großbritannien. Im Jahr 2013 hatte eine damals 43 Jahre alte Frau einen Kinderwagen angezündet, eine fünfköpfige Familie starb. Die Täterin wurde wegen fünffachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.