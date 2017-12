Wo der Spaß beginnt

Seit Bernhard Gigler drei Jahre alt ist, steht er schon auf den "Brettln". Doch die normale Skipiste wurde ihm zu langweilig, und so entdeckte der 22-Jährige seine Begeisterung am Freeriden. Heute ist der Oberkärntner bereits in der ganzen Welt auf seinen Freeride-Skiern unterwegs und hat schon in Japan, Neuseeland und auch in der Schweiz an Contests teilgenommen. Im Vorjahr schaffte es Bernhard österreichweit in die Top Ten der "Austrian Freeride Series" und weltweit sogar unter die Top 100.