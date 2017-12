Facebook und der Schatten der US-Präsidentenwahl

"Ich persönlich halte es für eine ziemlich verrückte Idee, dass falsche News auf Facebook, die nur einen sehr geringen Anteil der Inhalte ausmachen, die Wahl auf irgendeine Weise beeinflusst haben könnten", erklärte Zuckerberg vor einem Jahr. Die Wähler entschieden auf Grundlage ihrer Lebenserfahrung. Weniger als ein Jahr später bedauerte Zuckerberg seine damalige Wortwahl als zu abweisend.

Groß angelegte Kampagnen auf Twitter und Facebook

Denn seitdem zeigten tiefergehende Untersuchungen, dass Facebook und Twitter zum Schauplatz eines groß angelegten Versuchs wurden, die Spannungen in der US-Gesellschaft hochzuschaukeln. Nach bisherigen Informationen lag der Ursprung der Kampagne in Russland, die Regierung in Moskau bestreitet, dass sie dahintersteckte. Der Effekt auf die Abstimmung ist schwer messbar. Aber der US-Kongress wurde zur treibenden Kraft bei der Aufklärung und macht Druck auf die Internet-Firmen, mehr Informationen herauszurücken.