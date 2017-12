Schwestern retten geschorene Katzen vor der Kälte

"Die Familie hat sich wirklich sehr gut um die Kleinen gekümmert, brachte sie in einem schönen Körberl zu uns", berichtet Gerda Ziesel vom Tierheim. Ein erster Blick zeigte, dass es den Katzen soweit gut geht. Sie waren normal genährt, nur ein kleiner Kratzer am Naserl des schwarz-weißen Katerchen war zu sehen. Doch es gibt ein Detail, dass einen einfach nur den Kopf schütteln lässt und auf völliges Unverständnis bei Tierfreunden stößt.

Sogar Tasthaare gekürzt

Beide Samtpfoten wurden nämlich geschoren. Ein breites Stück Fell entlang der Wirbelsäule der Tiere ist nur noch wenige Millimeter lang. Und auch sämtliche Tasthaare, also jene an den Augenbrauen und die Schnurrhaare am Maul sind weg oder stark gekürzt. Es wird wohl seine Zeit dauern, bis alles wieder nachwächst. Trotz ihrer schlechten Erfahrung zeigen sich beide Schnurrer sehr neugierig und zutraulich. In gut einem Monat wird ein neues Zuhause gesucht - zusammen.

Iris Wind, Kronen Zeitung