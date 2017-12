Spotify prüft Einstieg bei chinesischem Rivalen

Insidern zufolge will der mit rund 16 Milliarden Dollar (13,5 Milliarden Euro) bewertete schwedische Streamingdienst Spotify in der ersten Jahreshälfte 2018 an die Börse gehen. Spotify wie auch Tencent Music konkurrieren unter anderem mit den entsprechenden Angeboten von Amazon und Apple, aber auch mit Deezer aus Frankreich und dem strauchelnden Dienst Soundcloud aus Deutschland.