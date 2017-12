Ein Wintermärchen auf der Topica

Nach dem besinnlichen Aufstieg hielt Seelsorger Roland Stadler seine Bergandacht unter dem Gipfelkreuz. Erstmals werden heuer alle Adventwanderungen von "BergBock" Lukas Wille mit einer Drohne gefilmt, was spektakuläre Aufnahmen verspricht.

Weiter geht es am zweiten Adventsonntag in Oberkärnten. "Wir haben zwar nicht so viel Schnee wie in Südkärnten, aber vielleicht kommt ja noch was dazu", freut sich Frido-Kordon-Hüttenwirt Willi Staudacher auf viele Gäste, wenn es wieder zum höchsten Adventkranz Österreichs auf das 2370 Meter hohe Stubeck geht.

Hannes Wallner, Kärntner Krone