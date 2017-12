„Wollen neue Serie starten“

Wals weiß seine Helden zu feiern! Obwohl das Titelduell in Klaus praktisch entschieden worden war, brachten 1200 Fans die Walserfeldhalle beim Heimfinale zum Beben. Die erlebten trotz enttäuschend schwacher Aufstellung der Gäste, die das Freistil-Schwergewicht gar kampflos abgaben, Ringerkost vom Feinsten.

Los ging’s gleich mit dem schnellsten Sieg des Abends: Oldie Heli Mühlbacher demontierte seinen Gegner in 38 Sekunden, rächte sich so für die einzige Walser Greco-Niederlage im Hinkampf in der falschen Gewichtsklasse. Grund für die Eile: Familienzuwachs ist im Anmarsch! Flo Marchl, Zoltan Tamas und sensationell Amirkhan Visalimov krönten ihre Topleistungen mit Schultersiegen, Max Außerleitner jun. drehte seinen Fight 30 Sekunden vor dem Kampfende. Zum Abschluss des Freistildurchgangs komplettierte Simon Marchl seine Zu-null-Serie 2017 mit technischer Überlegenheit gegen Simon Hartmann.

Der einzige Wermutstropfen war Hrustanovics Freistilniederlage gegen Dominic Peter. "Amer wollte Revanche. Sonst hätten wir anders aufgestellt, alles gewonnen", sah Sportdirektor Max Außerleitner sen. seine Crew am Finalrekord von 2007 vorbeischrammen. Damals war Klaus mit 52:1 von der Matte gefegt worden.

Apropos: Das Mattenpodest erlebte eine tolle Premiere, wird wegen des irren Arbeitsaufwandes aber frühestens beim Finale 2018 wieder eingesetzt. Obmann Toni Marchl sieht’s pragmatisch: "Eine super Generalprobe - wenn wir 2021 die U23-EM nach Wals holen."

Da gilt es vorm Start zu einer neuen Meisterserie den 51. Titel ausgiebig feiern. Die Nacht auf Sonntag wurde in Salzburgs Partymeile zum Tag gemacht - Fortsetzung im "Rupertigau". Freitag geht’s zum traditionellen Saisonabschluss ins Sporthotel Wagrain.

Harald Hondl, Kronen Zeitung