Drogentoter erst nach zwei Tagen entdeckt

Der Vater hatte sich am Freitag an die Polizei in Klagenfurt gewendet. Seit Mittwoch sei sein Sohn nicht erreichbar. Ob man etwas machen könne, fragte er. Die Beamten entschieden sich, die Wohnung des 32-Jährigen zu öffnen. Doch es war bereits zu spät. Sie fanden nur noch die Leiche.



Während an dieser eine Obduktion vorgenommen wurde, ist die Wohnung des Toten durchsucht worden. Gefunden wurden einige Suchtgift-Utensilien - aber auch illegale Drogen.

Schon ein Vortest hatte ergeben, dass der 32-Jährige das Beruhigungsmittel Benzodiazepin, Opiate, Cannabis und Kokain eingenommen hatte. Die Obduktion bestätigte das erste Ergebnis und dass es sich um eine Überdosis gehandelt hat. Ungeklärt geblieben ist, ob die Überdosis ein Unfall oder Absicht war. Heuer gibt es schon zehn Drogentote, 2016 waren es zwei mehr.

Laut Beweislage geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus.

Serina Babka, Kärntner Krone