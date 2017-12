Schon Knirpse als Nikolaus und Kramperl

Im Lungau ist was los! Da wurde am Wochenende der große Weihnachtsmarkt in St. Michael eröffnet. Sonntag gab es dann einen besonderen Umzug. Michael Moser, der Bezirksreferent für Nikolaus und Krampus: "Wir wollen schon den Kindern jede Angst vor Krampussen und fruchterregenden Masken nehmen. Also machen bei uns schon die Kindergarten-Knirpse ab drei Jahren aktiv beim Umzug mit. So sehen sie: Hinter jeder Maske steckt ein Mensch." Alexandra Buschmann hatte die Idee dazu, die Eltern haben fleißig Kostüme selbst genäht. Es hat sich ausgezahlt: Für den Auftritt der Kleinsten beim Adventzauber von St. Michael gab es viel Beifall!

Im historischen Ortskern haben aber auch 23 Stände mit Handwerkskunst und Spezialitäten der heimischen Landwirte aufgesperrt, klar gibt es auch Glühwein und Glühmost. Schwindlig werden kann einem aber auch ohne Alkohol: Dafür ist das schöne, bunt beleuchtete Karussell zuständig. Aber das ist ja nur etwas für Kinder

Wolfgang Weber, Kronen Zeitung